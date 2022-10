Genderově kreativní výchova aneb Ať si děti samy vyberou svou identitu

Stejně tak věřila, že výchova dítěte bez pohlaví by usnadnila jeho samotnou pozdější identifikaci - obzvlášť pokud by nebyla v „souladu“ s pohlavím, se kterým se dítě narodilo. Což podle jejího názoru pomůže snáze přijmout nejen sebe, ale i jiné lidi, kteří nedodržují genderově binární či jiné společenské normy.

„Pro děti, které se v rodině cítí bezpečně a nebojí se prozkoumat, co jim společnost nabízí, je to skvělý způsob, jak objevovat sebe sama i svět. Některým ale naopak uvolněná pravidla a nedostatek předepsané identity mohou přinést jen nejistotu a zvýšenou úzkost. Namísto odmítnutí genderových norem, jak v to doufají rodiče, takové dítě může o to více přilnout k zakořeněné genderové identitě jako formě jistoty,“ vysvětluje.