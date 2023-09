Kondice dětí velmi upadá, rodiče je ve velkém omlouvají i z tělocviku

Kladný vztah ke sportu je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si děti s sebou nesou do života. Kromě dobré fyzické kondice, silné imunity a lepšího zdraví obecně u nich také posiluje schopnost překonávat překážky, pracovat se stresem a také si přirozeně určovat cíle a dosahovat jich.

„Nadšení dítěte pro pohyb, sport a soutěžení je samozřejmě v první řadě vázáno na to, co vidí a čím je inspirováno především v rodině. Tam se tvoří opravdové základy vztahu ke sportování. Když rodič dokáže probudit ve svém dítěti nadšení pro sportování a pohybové hry, dává mu obrovský dar do života. Při sportování totiž dítě získává obrovské množství nejen fyzických, ale i psycho-sociálních dovedností, na kterých pak může celý život stavět,“ upozorňuje Petr Salomon, který stojí za platformou Týmuj.