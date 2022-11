Děti ovládají naše životy. Není to dobře pro ně ani pro nás

Vše kolem nás se tak ve velkém přizpůsobuje dětem, bez ohledu na většinu dospělých. Samozřejmě je to dáno poptávkou ze strany rodičů, ale i sílícího tlaku společnosti.

Přitom každé dítě, když dostane včas příležitost, dokáže si samo nalézt zábavu, a to i tam, kde to pro ně na první pohled může vypadat nudně či příliš náročně a naučně.

Nuda dětem pomáhá posilovat vlastní vůli vytvářet si vlastní zábavu. Pokud si děti zvyknou na to, že jim plány na odpoledne a víkendy naplánují vždy rodiče, jakmile se tak nestane, dostanou se do situace, kdy si samy nebudou umět poradit, a pak o to rychleji skončí u počítače, tabletu nebo u sledování televize.