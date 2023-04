Zprávy o „sabotáži“ v Moskvě jsou lež, říká šéf ukrajinské vojenské rozvědky

„Je to lež, čistá lež. Gerasimov byl v podstatě jedním z mála, kdo se zasazoval o vojenskou operaci. Patrušev zaujal neutrálnější pozici. Nikdy nekřičel: pojďme je (Ukrajince) zabíjet a nikdy nekřičel, že to není nutné. Stejně jako všichni v této záležitosti dělal všechno proto, aby nebyl ten nejvíc zodpovědný. Protože on (a nemám ho z pochopitelných důvodů zrovna rád) není hlupák, zdaleka není hlupák,“ uvedl šéf ukrajinské vojenské rozvědky.