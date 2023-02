Za útokem na íránskou zbrojovku je Izrael, tvrdí média

Podle WSJ je za útokem sebevražedných dronů izraelská tajná služba Mossad. Západní zpravodajci podle The Jerusalem Post hovoří o „fenomenálním úspěchu“ s tím, že přesný útok způsobil značné škody. Do úderu na zařízení, kde se vyvíjely a vyráběly pokročilé zbraně, se zapojilo několik velkých kamikadze dronů. Objevily se spekulace, že měl zastavit výrobu hypersonických raket, do níž se Írán s ruskou pomocí pustil. Tomu by odpovídala rychlá reakce Moskvy: útok na zbrojovku označila za provokaci a vyslovila obavy z „eskalace“.