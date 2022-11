„Vše je moje“. Reportér zveřejnil Trumpovy nahrávky

The Trump Tapes přináší nekrácené audiozáznamy jejich 20 rozhovorů v posledním roce Trumpova prezidentství – celkem jedenáct a půl hodiny materiálu. Woodward přiznává, že něco podobného za půlstoletí své novinářské kariéry ještě dosud nikdy neučinil. „Zarazilo mě, jak mi Trump bušil do uší způsobem, který tištěná stránka nedokáže zachytit,“ komentoval neobvyklý krok novinářský veterán listu The Washington Post.

Trumpa nyní označuje za „nebezpečí, které nemá obdoby,“ s tím, že je očividné, že byl coby prezident zcela nekompetentní a „zcela zaujat sám sebou, svými pocity a závěry“.

I toto varování je u Woodwarda, který si obvykle zakládal na profesionálním odstupu, neobvyklé. Na nahrávce mu to ostatně v jednu chvíli vyčte i manželka a rovněž reportérka Elsa Walshová. „Znělo to, jako bys mu radil, co má dělat,“ vytkla svému muži poté, co v rozhovoru předložil Trumpovi vlastní seznam 16 kroků, které měl podle něj šéf Bílého domu učinit ohledně pandemie covidu-19.

Asi budu muset znovu kandidovat, připustil Trump Amerika

Hrozí mu teď žaloba

Woodward si také zpětně vyčítá malou důraznost, když Trump odmítl komentovat, zda uzná výsledek voleb v případě porážky. „Vybudoval jsem zbraňový systém, jaký v této zemi nikdo neviděl. Máme zbraně, o kterých Putin, ani Si (ruský a čínský prezident – pozn. Práva) nikdy neslyšeli,“ chlubil se Woodwardovi Trump svým chraplavým barytonem.

Na nahrávce v březnu 2020 zase přiznává, že nechtěl lidem říkat, jak je covid-19 smrtelný, aby nevypukla panika. Jinde říká, jak „zachránil zadek“ saúdskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi, když jej ochránil před sankcemi Kongresu, či se holedbá, že od dob Abrahama Lincolna pro černošské obyvatelstvo žádný prezident neudělal víc než on. Výmluvná je podle Woodwarda pasáž, kde se jej novinář ptá, zda si píše projevy sám. „Chodí za mnou lidi s nápady. Ale ty nápady jsou moje, Bobe. Chceš něco říct? Všechno je moje,“ zdůrazňuje tehdejší prezident.

Trump už v reakci nazval Woodwarda „velmi slizkým“ a v televizi Fox News řekl, že ho bude žalovat. Ne proto, že by nahrávky nebyly pravdivé – ale protože má za to, že by měl mít podíl na zisku z jejich prodeje, podotkla stanice NPR.