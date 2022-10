Asi budu muset znovu kandidovat, připustil Trump

Americký exprezident Donald Trump stále otevřeněji naznačuje opětovnou kandidaturu do Bílého domu. „Asi to budu muset udělat znovu,“ prohlásil naposledy v sobotu ve městě Robstown v Texasu před volbami do Kongresu.

Foto: Profimedia.cz Americký exprezident Donald Trump