Biden se stal před volbami duchem

A Biden? Tou dobou relaxoval v ústranní své soukromé rezidence ve státě Delaware. Ne že by se nyní šéf Bílého domu před listopadovými volbami akcí nezúčastnil, ale zatím jde spíše o menší setkání s dárci a předními podporovateli, zatímco Trump pořádá mítinky pro masy, které připomínají pojízdný cirkus s prodejem nezbytných suvenýrů „Make America Great Again (Učiňme Ameriku znovu skvělou)“, napsal britský list The Guardian s tím, že ačkoli větší akce v závěru kampaně zřejmě chystá i Biden, rozdíl oproti Trumpovi už těžko vymaže.