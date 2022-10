Vrah z Bratislavy vzhlížel k pravicovému extremistovi, na jehož zadržení se podílela ČR

Vrah zanechal dopis na rozloučenou. „Prosím, nesmutněte. To, co dělám, nedělám pro sebe. Dělám to proto, že vím, jaké plány mají naši nepřátelé. Dělám to pro svůj lid, svůj národ a svoji rasu,“ napsal Krajčík. Z dopisu je jasné, že neměl žádné výčitky svědomí, ale projevoval radost z toho, na co se připravoval. „Jsou ve mně dvě emoce. Radost z toho, že se mi naskytla takováto příležitost zaútočit na tento okupační židovský systém, a smutek z toho, že nebudu naživu, abych viděl svět po porážce našeho nepřítele,“ napsal.