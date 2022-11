Válka na Ukrajině je pro USA budíček. Brzy přijde větší krize, varuje admirál

Podle listu Richard naopak zdůraznil, že USA neztrácejí dominanci, co se týče podmořského arzenálu. „Pokud ale nezrychlíme tempo, jakým arzenál udržujeme a rozšiřujeme, nebudeme v dobré pozici pro udržení strategického odstrašení a národní obrany,“ uvedl admirál s tím, že by si americká armáda v tom, jak obnovit svou konkurenční výhodu, měla vzít příklad z 50. let minulého století.