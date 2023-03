V Německu sílí volání: Tvrději vůči migraci

Landsberg, člen opoziční křesťanské demokracie (CDU), zdůraznil, že je samozřejmě třeba pomáhat lidem, kteří jsou pronásledováni nebo pocházejí z válečných oblastí, jako je Ukrajina. To je však podle něj také evropská výzva.

Dokument nazvaný Memorandum pro jinou migrační politiku v Německu varuje před posunem doprava, „pokud by občané nadále ztráceli pocit bezpečí a migranti nebyli vnímáni jako normální součást sousedství“.

„Migranti nevědí, co se od nich očekává, a vydávají se na dlouhou cestu s falešnými nadějemi. Mezi válečnými, azylovými a ekonomickými migranty se téměř nerozlišuje,“ stojí v memorandu.

Jedním z požadavků je, že žadatelé o azyl musejí zapadnout do „historicky vyvinutého společenského řádu Spolkové republiky“. Udělení azylu by předpokládalo, že žadatelé spolupracují v přijímacím řízení a nedopouštějí se trestných činů. „V opačném případě právo na azyl a tím i právo na pobyt zaniká, což musí mít za následek co nejrychlejší vyhoštění.“