Němci afghánského násilníka jedněmi dveřmi vykázali, druhými se jim vrátil

V listopadu 2015 se tehdy 16letý Bahram z provincie Nangarhár dostal do Bavorska. O dva roky později, v srpnu 2017, znásilnil šestnáctiletou školačku z Mnichova. Z podkladů kriminální policie vyplývá, že v té době měl na kontě drogové delikty, krádeže a také trestný čin ublížení na zdraví. Soud v Mnichově ho poslal v dubnu 2018 na dva roky a šest měsíců do vězení. V srpnu o rok později byl vyhoštěn do Kábulu.

Nyní je opět v Německu. Bahrama S. letos 3. února zatkly francouzské úřady. Do země se dostal na falešné doklady a ve Francii požádal o azyl. Ta jeho žádost zamítla a chtěla, aby byl převezen do Německa. Tento postup ale Německo odmítlo s odkazem na to, že mladý muž má udělen sedmiletý zákaz vstupu do země.

Navzdory zákazu Bahram S. na začátku února odjel z Francie do Německa. Minulý týden ve čtvrtek se hlásil na migračním úřadu v Hamburku. A tam se stala zásadní chyba. Úředníci jeho totožnost nezkontrolovali. Mluvčí úřadu deníku Bild potvrdil, že „došlo k individuální chybě, takže nikdo nezjistil, že muž nemá v zemi co dělat“.

Odhalila ho jízda načerno

Ještě ten den se Bahram S. vydal do Hannoveru. Nepořídil si ovšem jízdenku, a to se mu stalo osudným. V 19:38 byl zadržen. Neměl ani jízdenku, ani doklady. Teprve tehdy se zjistilo, že nemá v Německu co dělat. Okamžitě byl převezen do věznice, kde si odpykává zbytek trestu.

„Počet lidí, kteří byli deportováni, ale vzápětí se vrátili, je v Německu hodně vysoký,“ tvrdí expert na migraci Stefan Heck (CDU).