V Německu tiká časovaná bomba: Příliv migrantů

„Naši partneři v EU už dříve dospěli ke konsenzu, že migrace se má regulovat a omezit. Jenom Německo si počíná jinak,“ řekl Alexander Throm, vnitropolitický mluvčí frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu. Narážel tím na návrh Faeserové usnadnit získání občanství ilegálním migrantům, a to v situaci, kdy se možnosti měst a obcí postarat se o ně výrazně ztenčují.

Poté, co ve vlaku u Brokstedtu ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko minulý měsíc Ibrahim A. (33), uprchlík z Pásma Gazy s vydatně popsaným trestním rejstříkem, ubodal čerstvě zamilovanou dvojici Dannyho P. (19) a Annu Marii K. (17), zazněl varovný hlas i z vládního tábora. „Pachatelé trestných činů a ti, kteří představují hrozbu, ale i lidé bez naděje na trvalý pobyt musí být co nejrychleji odesíláni zpět do domovských zemí. Ne vždy vidím vůli tak činit,“ řekl týdeníku Focus Stephan Thomae, parlamentní jednatel frakce FDP ve Spolkovém sněmu.