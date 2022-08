V Moskvě se konal pohřeb zavražděné Duginové

„S její maminkou jsme jí radili, aby se stala filozofkou. A to se jí povedlo. Snažila se v této oblasti posouvat. K jejím prvním slovům patřilo Rusko, naše velmoc, národ a impérium,“ řekl podle portálu Meduza při posledním rozloučením Dugin. Prohlásil také, že svoji dceru vedl k víře a že dětství strávila na pravoslavných táborech a chodila do kostela.

Duginová se v sobotu podle ruskojazyčné verze serveru BBC se svým otcem účastnila festivalu Tradice nedaleko Moskvy. Dvojice poté měla společně odjet autem. Dugin ale nakonec usedl do jiného vozu a jel hned za dcerou. Její Land Cruiser vyletěl podle agentury TASS do vzduchu za jízdy nedaleko obce Bolšije Vjazjomy asi 25 kilometrů od Moskvy zhruba ve 21:00 moskevského času. Automobil explodoval, narazil do svodidel a začal hořet.