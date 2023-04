Trump si jde k soudu vyslechnout obvinění

Do soudní budovy má Trump dorazit okolo 11:00 místního času (17:00 SELČ). Následně se bude jistou dobu vyplňovat dokumentace spojená se zatčením, přičemž budou exprezidentovi odebrány otisky prstů a bude pořízena jeho policejní fotografie. Bývalého prezidenta bude doprovázet prezidentská ochranka.

Dění v soudní síni, kdy by si měl Trump vyslechnout obžalobu a vyjádřit se, zda se cítí vinen, či nikoli, nebudou kamery přenášet. Soudce Juan Merchan zakázal používání digitálních zařízení při slyšení exprezidenta. Soudce povolil vstup jen pěti fotografům, a to jen na několik minut předtím, než bude před soud předveden Trump. Novináři přitom stáli před budovou soudu celou noc, aby se dostali do soudní síně.