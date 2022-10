Zřícený most v Indii někdo před pádem rozhoupal

„Lana praskla a most se zřítil ve zlomku sekundy,“ uvedl jeden z přeživších. „Lidé padali jeden přes druhého do řeky.“ Na videu je vidět, jak jeden člověk most rozhoupal. Lidé byli na mostě po oslavách svátku Díválí, označovaném také jako svátek světel. Postupně praskla všechna lana mostu, na němž bylo 400 až 500 lidí. Co přesně bylo příčinou prasknutí lan, není ale jasné.