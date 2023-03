Schůzka v Moskvě naznačuje, že Čína nehodlá kvůli Ukrajině tlačit na Kreml, tvrdí USA

„To, že prezident Si cestuje do Ruska jen několik dní poté, co Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na prezidenta Putina, naznačuje, že Čína necítí žádnou zodpovědnost hnát Kreml k zodpovědnosti za zvěrstva spáchaná na Ukrajině a… radši by jim poskytovala diplomatické krytí, aby v páchání těchto zločinů pokračovali,“ řekl Blinken při tiskové konferenci ve Washingtonu.