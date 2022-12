KLSR odpálila tři balistické rakety

Severní Korea odpálila tři balistické rakety krátkého doletu do Japonského moře východně od Korejského poloostrova. V sobotu to oznámila jihokorejská armáda. Je to další z bezprecedentního počtu raketových testů, které Pchjongjang letos provedl, podotkla agentura Reuters.

Lidé v Soulu sledují na obrazovkách další raketový test KLDR.Video: Reuters