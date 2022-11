KLDR vypálila balistické rakety. Japonsko kvůli nim vyhlásilo poplach

Japonské úřady vydaly varování v prefekturách Mijagi, Niigata a Jamagata. Obyvatele vyzvaly, aby se schovali do uzavřených prostorů. Dočasně byl zastaven také provoz vysokorychlostních vlaků. Úřady později informovaly, že nezaznamenaly žádné škody.

Původně japonské úřady informovaly o tom, že jedna raketa přeletěla japonské území. To později popřel japonský ministr obrany Jasukazu Hamada. „Potvrzujeme, že raketa nepřeletěla nad japonským souostrovím, a zmizela nad Japonským mořem,“ řekl ministr novinářům, podle kterého úřady důvody zmizení rakety zkoumají.

Ve středu KLDR vystřelila podle Soulu nejméně 20 různých raket a střel. Podle listu The Korea Times jedna z balistických střel přelétla námořní hranici a dopadla 26 kilometrů jižně od námořní linie. Byl to první takový incident od 50. let.