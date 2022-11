KLDR odpálila nejméně deset raket, Jižní Korea otestovala tři střely vzduch-země

Severokorejská armáda rakety vystřelila z oblasti kolem města Wonsan na jihovýchodě země a z několika dalších míst, píše agentura AP. Jedna z nich dopadla do mezinárodních vod 26 kilometrů od námořní hranice s Jižní Korejí. Podle Soulu je to od rozdělení Korejského poloostrova v roce 1948 poprvé, co střela dopadla tak blízko námořní hranice. Tato raketa letěla směrem k ostrovu Ullungdo ležícímu 120 kilometrů na východ od Korejského poloostrova v Japonském moři. Kvůli tomu na něm byl vyhlášen letecký poplach a lidé se utíkali schovat do krytů. Velení jihokorejské armády uvedlo, že „je to bezprecedentní a nebudeme to tolerovat“.