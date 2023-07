Girkin předpovídá přímý vojenský střet Ruska s Tureckem

„Okamžik pravdy se blíží. Dříve či později se Ruská federace dostane do přímého střetu s Tureckem. Boje se budou odehrávat v Sýrii, Zakavkazsku a na pobřeží Černého moře,“ tvrdí Girkin. Nevyloučil ani zapojení tureckých vojáků proti ruské armádě ve válce na Ukrajině. Ti by se nezúčastnili bojů oficiálně, ale dobrovolně.

Řetězec důsledků mělo spustit právě ruské odmítnutí obilné dohody, kterou pomáhalo vyjednat v kooperaci s OSN právě Turecko. K přímé vojenské operaci dojde podle Girkina poté, co Ankara vyždímá z Kremlu všechny ústupky, které bude moci získat mírovou cestou. Následně začne vyvíjet vojenský tlak, a to s vědomím, že ruské síly jsou kvůli současné válce na Ukrajině oslabené.

Za první fázi války Girkin označil uzavření průlivů Bospor a Dardanely pro ruskou flotilu a zásobovací lodě do Sýrie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by se prý mohl k tomuto kroku odhodlat už letos. „Následovat bude série provokací v Sýrii od takzvané ozbrojené opozice proti ruským jednotkám, aby mohli Turci rozšířit svou kontrolu,“ nastínil někdejší ministr obrany doněckých separatistů.

Stejný osud podle něj potká také ruský kontingent v Karabachu a Arménii. Podle Girkina existuje jediný způsob, jak Turky odradit, a to přímá intervence Íránu a jeho ochota vstoupit do vojenské konfrontace s Tureckem v Sýrii a Zakavkazsku.

Proč by to Teherán dělal? Girkin spoléhá na to, že by mohl Rusko podpořit, protože Turecko loni obnovilo diplomatické styky s Izraelem a nyní se s ním „kamarádí“. Izrael je úhlavní oponent Íránu na Blízkém východě.