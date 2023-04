„Pokud jde o Čechy, není to nic nového: Česko (na prvním místě Praha a Brno) bylo během Velké vlastenecké války ‚zlatou kovárnou Říše ‘. Každé třetí útočné dělo, každý druhý obrněný transportér ve wehrmachtu a SS (stejně jako mnoho tanků na začátku války a mnoho dalších zbraní) se až do samého konce války pravidelně vyráběly v českých továrnách. Do 8. května 1945!,“ píše ve svém výčtu Girkin.