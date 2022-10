Blinken: Čína urychluje plán na ovládnutí Tchaj-wanu

Blinken popsal i čínský přístup. „Jestliže mírové prostředky nefungovaly, pak by se použily donucovací prostředky. A pokud nefungují donucovací prostředky, pak umožní dosažení cíle možná násilné prostředky,“ dodal.

Záměr připojit Tchaj-wan Peking nikdy nezakrýval. Otázkou je, kdy by k tomu mohlo dojít.

Zatímco američtí a tchajwanští vojenští představitelé se obávají, že čínská Lidová osvobozenecká armáda bude mít schopnost provést úspěšnou invazi během několika let, experti na Čínu spíše očekávají, že by k připojení mělo dojít v roce 2049, kdy bude ČLR slavit sto let existence.