„Sushi teroristé“ zatčeni za špatnou etiketu hůlek

V tomto případě to však může být trestné, připomněl list Asahi šimbun. Japonská policie zatkla dva muže, kteří hůlkami vyndali nakládaný zázvor z nádoby určené pro všechny strávníky, což je nejnovější projev „sushi terorismu“ – termín, který se používá pro to, co je považováno za odporné porušení etikety.