Španělská vláda chce zrušit čin vzpoury, za který byli odsouzeni separatisté

Návrh zákona v tomto smyslu podají strany v pátek, píší španělská média. Vzpouru má v trestním zákoníku nahradit čin vážného narušení veřejného pořádku a nejvyšší trest tak má být maximálně pět let vězení.

Po schválení reformy by tak bývalému katalánskému premiérovi Carlesovi Puigdemontovi hrozil výrazně menší trest, napsal deník El País. To však neznamená, že by Puigdemontovi, který je nyní europoslancem, v případě procesu nehrozilo vězení.