Slovák roky předstíral retardaci. Získal tak 1,4 milionu

Pět až dvanáct let vězení hrozí 46letému Slovákovi z Piešťan za to, že 24 let předstíral mentální retardaci a pobíral invalidní důchod. Od sociální pojišťovny tak získal nezákonně 56 tisíc eur (1,4 milionu korun).

Slovenská policie ve středu informovala, že muž byl obviněný ze subvenčního podvodu. Invalidní důchod pobíral od listopadu 1993 do srpna 2017. „Poprvé požádal o příspěvek ve věku 18 let, kdy se mu podařilo obelhat i lékaře," uvedla policie. Muž po celou dobu v ambulancích simuloval duševní poruchu, těžce komunikoval a byl zbaven způsobilosti k právním úkonům. Sociální pojišťovna od něj pravidelně dostávala lékařské zprávy od několika odborných lékařů. V roce 2017 však požádal o navrácení svéprávnosti a vypracovaný posudek nepotvrdil diagnózy, na jejichž základě pobíral invalidní důchod, jehož vyplácení mu bylo ve stejném roce zastaveno. Kriminalisté případ vyšetřili a předložili vyšetřovatelce, která letos zahájila trestní řízení.