Si Ťin-pching zřejmě bude s Putinem řešit obcházení sankcí

Obcházení západních sankcí. To bude zřejmě téma, které bude s ruským prezidentem Vladimirem Putinem řešit na nadcházející návštěvě Moskvy čínský prezident Si Ťin-pching. Tvrdí to americký Institut pro studium války (ISW). Čínský prezident přicestuje do Moskvy v pondělí a zdrží se do středy.

Foto: Alexei Druzhinin, ČTK/AP Prezidenti Činy a Ruska Si Ťin-pching a Vladimir Putin