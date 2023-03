Sama dohoda není až tak přelomová, protože Íránci a Saúdové o obnovení vztahů jednali už dva roky. I když se Rijád proti Teheránu vymezuje od islámské revoluce z konce sedmdesátých let, která přivedla v Íránu k moci režim ajatolláhů, diplomatické vztahy tito náboženští protivníci přerušili až v roce 2016, když Saúdové popravili významného šíitského klerika Nimra an-Nimra. To už probíhala válka v Jemenu, ve které se obě země angažují.

Dohoda nemění uspořádání na Blízkém východě, z velkých rivalů se nestávají přátelé na život. Těžko si lze představit, že by Írán přestal podporovat libanonský Hizballáh, ukončil své angažmá v Sýrii a ponechal jejich osudu šíitské Húsie v Jemenu. Dává však naději, že se napětí přece jen sníží. Těžko si představit, že by v kmenově a nábožensky rozděleném Jemenu náhle zavládl klid a mír, ale už by se nemusely opakovat útoky drony a raketami na saúdskoarabskou rafinerii firmy Saudi Aramco, za kterými stál Teherán, nebo na tankery v Perském zálivu.