Sériový vrah turistů jde na svobodu. Proslavil ho seriál na Netflixu

Nepálský soud Sobhraje odsoudil v roce 2004 za vraždu kanadského turisty v Káthmándú z roku 1975. Policie ho zatkla v luxusním kasinu v hlavním městě Nepálu poté, co se v roce 2003 do země vrátil.

Charles Sobhraj se narodil jako nemanželský syn 6. dubna 1944 v Saigonu v tehdy francouzském Vietnamu bohatému indickému obchodníkovi a chudé vietnamské ženě. Dvě desítky let si odseděl v indické věznici za několik krádeží. První vraždu spáchal v roce 1972, když z neznámých důvodů ve společnosti nejmenované ženy zavraždil v Indii pákistánského šoféra jménem Habib.

O rok později na něj byl vydán zatykač, ovšem dopadnout ho bylo úplně něco jiného. Tou dobou byl Sobhraj v Istanbulu a se svým nevlastním bratrem okrádali bohaté zahraniční turisty, když je předtím zdrogovali. Oba byli zatčeni v Řecku, Sobhrajovi se podařilo utéct do Indie, zatímco jeho nevlastní bratr vyfasoval 18letý trest.

Upoutávka na seriál The Serpent mapující život SobhrajeVideo: Netflix

Sobhraj se několikrát dostal do vězení, až do roku 2004 to ale nikdy nebylo za vraždu. V roce 1986 se mu podařilo utéct z přísně střeženého dillíského vězení Tihár, když se podělil se strážci o narozeninový dort plný uspávacích prášků.