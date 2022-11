Rusové verbují Afghánce, tvrdí bývalí velitelé

Vojáky afghánských elitních speciálních jednotek, kteří bojovali po boku Američanů a po loňském pádu režimu uprchli do Íránu, nyní verbuje ruská armáda pro boj na Ukrajině. Podle deníku The Guardian, který se odvolává na americkou agenturu Associated Press (AP), to tvrdí tři jejich bývalí velitelé.

Foto: Alexander Ermochenko, Reuters Ruský tank v ulicích Mariupolu (archivní foto)