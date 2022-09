Rusko ukradlo Ukrajině milion tun obilí, tvrdí gubernátor

· S Margitou (49) se Daniel Kolařík (31) znal řadu let. Dobře také věděl, že její rozumové schopnosti jsou kvůli mentálnímu postižení na úrovni předškolního dítěte. I přesto ji podle závěru chebského okresního soudu znásilnil. Za to půjde na tři roky do vězení.... Celý článek