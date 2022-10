Rusko krvácí, rezervy stačí maximálně na rok války, tvrdí bývalý Putinův poradce

Hrozící katastrofa, o které Putin ví a nechce o ní mluvit, je stav zlata a měnových rezerv. „Pro Putina je to katastrofa, která se vyvíjí velmi dynamicky. Za sedm a půl měsíce války se rezervy oficiálně zmenšily o 16 procent. To by samo o sobě bylo špatné. Ale to je jen jedna strana mince,“ říká ekonom.