Rusko do konce roku ztratí na Ukrajině 100 tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj

„Letos Rusko ztratí sto tisíc svých vojáků a jen bůh ví, kolik to bude žoldáků. A Ukrajina to zvládne. Svět udělá vše pro to, aby byl každý, kdo má vinu na této zločinné válce, spravedlivě potrestán,“ prohlásil Zelenskyj ve večerním projevu.