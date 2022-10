Řidič, který v Bratislavě zabil pět lidí, měl na kontě 16 přestupků

Šedesátiletý řidič, který v neděli v opilosti najel v Bratislavě do zastávky městské hromadné dopravy a zabil pět lidí, spáchal za posledních jedenáct let 16 dopravních přestupků. Za trestný čin všeobecného ohrožení mu nyní hrozí trest odnětí svobody na dvacet až pětadvacet let, případně doživotí.

Foto: Hasičský a záchranný sbor Slovenské republiky Tragická dopravní nehoda v Bratislavě

Článek Vůz značky Škoda Superb řídil sportovní funkcionář Dušan Dědeček, který měl v neděli celý den popíjet, přesto sedl za volant a po nehodě mu policisté naměřili 1,6 promile. Pět mrtvých, pět zraněných. Opilý řidič v Bratislavě smetl lidi na zastávce autobusu Evropa „Sportovní funkcionář měl popíjet tvrdý alkohol už doma. Navzdory tomu sedl za volant, jel do práce, kde měl pokračovat v konzumaci alkoholu. Opět sedl za volant a způsobil tragickou nehodu,“ uvedl web tvnoviny.sk. Chtěl se zastřelit Na zastávce Zochova čekalo večer na autobus asi 40 lidí, většinou studentů, kteří jeli z domova na koleje. Vůz řízený Dědečkem měl nedaleko zastávky nabrat rychlost až 130 kilometrů v hodině a do lidí na zastávce vrazil rychlostí 110 kilometrů v hodině. Dědeček se po nehodě choval agresivně, ale když v policejní cele vystřízlivěl, měl podle webu zregionu.sk žádat policisty o zbraň, aby se mohl zastřelit. „Měl si kleknout na kolena a prosit policisty, aby ho zabili, nebo se zabije sám,“ uvedl web. Oběti bratislavské nehody jsou studenti, dnes jim měl začít semestr Zahraniční