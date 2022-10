Oběti bratislavské nehody jsou studenti, dnes jim měl začít semestr

Zastávka hromadné dopravy Zochova je přestupní místo z bratislavského hlavního nádraží na Mlýnskou dolinu, kde jsou studentské koleje. V neděli večer cestuje tímto směrem velké množství studentů, kteří mají v pondělí nastoupit do škol.

Řidič osobního vozu Škoda Superb dvě hodiny před půlnocí nezvládl řízení vozu a ve velké rychlosti vyletěl na zastávku plné lidí. „Řidič musel jet velmi rychle. Viděl jsem to místo, a jak daleko to auto ještě jelo po nárazu do lidí, je až nepochopitelné,“ uvedl Mikulec. Televize Joj uvedla, že řidič jel rychlostí asi 130 kilometrů v hodině.