Soud v roce 2013 poslal Ivana Něparatova na 25 let do vězení za vraždy, loupeže, vydírání, únosy a další trestné lidi. V letech 2009 až 2010 u města Sergijev Posad nedaleko Moskvy zavraždil pět lidí, někteří byli jeho dlužníky, někteří zemřeli při loupežných přepadeních. Ve vězení strávil 12 let a letos podepsal smlouvu s Wagnerovou skupinou a byl vyslán do války na Ukrajinu.