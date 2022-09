Putin je zahnaný do kouta, použití jaderných zbraní je stále pravděpodobnější, varuje bývalý agent CIA

„Rusové, s nimiž jsme v kontaktu, jsou přesvědčení, že po jaderných zbraních sáhne,“ prohlásil Baer. „Nevím, jak dobře jsou informovaní. Byla to hrozba už ze začátku, ale v čím větších bude potížích, tím pravděpodobněji může použít jaderné zbraně. A nebyl bych překvapený, kdyby Putin nakonec vůči ukrajinským silám tyto zbraně použil,“ poznamenal.

Rusko muselo po vojenských porážkách na severovýchodě Ukrajiny sáhnout k částečné mobilizaci. Dotkla se sta tisíců ruských mužů, média v minulém týdnu informovala o jejich snahách před povoláním na frontu prchat do sousedních států. Moderátor CNN proto v rozhovoru s Baerem nadhodil, zda tlak civilního obyvatelstva nepřinutí Putina k deeskalaci konfliktu.

„Myslím, že šance jeho (Putinovy) deeskalace se blíží nule,“ odvětil na to Baer. „Zkrátka už toho nemůže víc ztratit a ukázat, že prohrává, a nadále pokračovat jako vůdce Ruska nemůže,“ vysvětlil bývalý agent CIA, podle nějž se ostatně Putin posledních dvacet let vykresloval jako silný státník. „Nepoddává se disentu. Je zahnaný do kouta,“ dodal Baer.