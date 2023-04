Blinken si volal s Lavrovem. Okamžitě propusťte amerického reportéra, vyzval ho

Ruská tajná služba FSB 31letého Američana Gershkoviche zadržela tento týden v Jekatěrinburgu na Urale. Vzápětí byl převezen do Moskvy, kde na něj soud uvalil vazbu do 29. května. Podle FSB novinář shromažďoval pro americkou stranu informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku, které představovaly státní tajemství. Kvůli údajné špionáži mu tak nyní hrozí až 20 let odnětí svobody, uvedly ruské agentury.