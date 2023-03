Po pohřešovaném pátrala policie v USA osm měsíců. Visel oběšený ve svém domě

Zmizení třiapadesátiletého Maedgeho ohlásila jeho žena Jennifer loni 27. dubna. Poté, co ji manžel zavolal, že přijde dříve z práce, našla doma pouze jeho auto s osobními věcmi. Přivolaná policie ale po prohledání domu nic neobvyklého nenašla. A to ani poté, co si manželka a sousedé opakovaně stěžovali na silný zápach.