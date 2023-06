Parašutista v Norsku při dopadu smrtelně zranil staršího muže

Podle norského listu Verdens Gang byl muž členem místního parašutistického spolku a v kritickém momentu stál v uzavřené zóně, kde v danou chvíli neměl co dělat. „Je to tragický případ,“ potvrdil šéf vyšetřovatelů v Lillestrømu, Bjørn Bratteng.

Šéf Norské asociace leteckých sportů Knut Lien řekl, že nehody při parašutistickém sportu jsou v zemi velmi vzácné. „Je to poprvé, co slyším o neštěstí tohoto druhu,“ řekl s tím, že také jeho organizace vytvoří vyšetřovací komisi, která incident důkladně prozkoumá. „Uděláme vše pro to, abychom se z toho poučili,“ dodal Lien.