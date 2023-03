Paralyzovaná Francie. Lidé v ulicích opět protestují proti důchodové reformě

První protesty odstartovaly krátce před 11. hodinou ve městě Gap, v Marseille, Le Havru a Nice. Protestuje se ale i jinde. V Paříži je demonstrace naplánovaná až na 14:00, dohlížet by na ni mělo 5500 policistů a četníků.

Stejně jako při předchozích protestech i při tom úterním je zrušená řada letů. Další rušení se čeká ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek by mělo být zrušeno 20 procent spojů na letištích Orly, Marseille a Toulouse, v pátek 25 procent na letišti Orly a 20 procent na letištích v Lyonu, Marseille, Toulouse, Bordeaux a Nantes.

Lidé v ulicích protestují kvůli důchodové reformě. Ta počítá s postupným prodloužením věku odchodu do důchodu o dva roky na 64 let a zvýšit se má i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze.