Lidé si přejí čtyřdenní pracovní týden a neomezenou dovolenou, ukázal průzkum

Češi by si přáli mít čtyřdenní pracovní týden, pružnou pracovní dobu a neomezenou dovolenou. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the Jungle. Flexibilní práce má pozitivní vliv na pohodu zaměstnanců, ti jsou pak podle průzkumu produktivnější a zároveň loajálnější vůči zaměstnavateli.

Foto: Profimedia.cz Lidé přestávají práci obětovat vše, stále větší roli hraje osobní život. Ilustrační foto