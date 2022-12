Operace dítěte na Novém Zélandu proběhla navzdory rodičům odmítajících krev očkovaných

Krev se v závislosti na tom, zda byl, či nebyl dárce naočkován, nijak nerozlišuje. Není to ani rozhodující kritérium, podle nějž se pro operaci volí. Požadavku rodičů by tedy podle novozélandského zdravotního systému nebylo možné z technických důvodů vyhovět.

Krev očkovaných navíc nemá podle zdravotníků na příjemce žádný negativní vliv. Vakcína by se měla vstřebat do krve už krátce po vpíchnutí injekce, a i kdyby operovaný díky krvi očkovaných získal protilátky proti covidu-19, bylo by to pro něj jen prospěšné.