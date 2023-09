Nová ruská učebnice dějepisu, kde jsou i nevděční Češi, narazila v Čečensku. Musí ze škol

V učebnici se podle serveru Meduza píše, že za druhé světové války Čečence a další Kavkazany deportovali do nehostinných končin „na základě faktů o spolupráci s okupanty“. Odhaduje se, že od února do března 1944 bylo z Kavkazu do Střední Asie vysídleno 500 až 650 tisíc Čečenců a Ingušů, z nichž každý čtvrtý zahynul.