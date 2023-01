Šéf NATO: Putin chyboval, Ukrajina dostane víc těžkých zbraní. Už brzo

USA předají ukrajinské armádě pásová vozidla Bradley s výkonným kanónem, které používá americká armáda pro přepravu vojáků na bojišti od poloviny 80. let. Jsou lehčí a obratnější než tank. Přestože vozidla Bradley ještě na Ukrajinu nedorazila mluvčí ruské armády Igor Konašenkov už hrdě oznámil jejich zničení.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, jehož vyjádření citují ukrajinská média, uvedl, že kromě Polska a Finska další tři země neveřejně vyjádřily ochotu poskytnout Ukrajině tanky Leopard 2, pokud k tomu přivolí Německo, kde se tyto tanky vyrábějí. Rozhodnutí má padnout příští týden. Kuleba doufá, že Ukrajina od západních partnerů obdrží dost tanků, aby to stačilo na vytvoření tankové brigády. To by podle agentury Unian teoreticky vyžadovalo přinejmenším 93 tanků ve třech praporech po 31 kusech.