Napříč Evropou, v Austrálii i USA se sešly propalestinské demonstrace

Dosud největší propalestinská demonstrace se podle listu The Times of Israel konala na Times Square v New Yorku. Sešlo se tam asi šest stovek demonstrantů, kteří mávali palestinskými vlajkami a skandovali „Odpor je oprávněný“, „Globalizujte intifádu“, „Rozbijte osadnický sionistický stát“ či oslavné „Od řeky (Jordán) až k moři, Izrael už hoří“. Podobná akce se konala také v Chicagu.