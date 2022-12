Mrazivé Vánoce v Americe, teploty padají pod 50 stupňů

Například v Denveru ve státě Colorado klesly teploty při průchodu studené fronty během 24 hodin o zhruba 40 stupňů. Podle agentury AFP už v Severní Americe padlo několik teplotních rekordů, když bylo na západě Kanady naměřeno minus 53 stupňů, v americkém státě Minnesota minus 38 stupňů, v texaském Dallasu na jihu USA minus 13 a v Houstonu minus osm stupňů. V některých oblastech by mohly teploty klesnout až na -56 stupňů Celsia. Při těchto teplotách mohou nastat omrzliny během do pěti minut, varují zdravotníci.

Meteorologové upozorňují, že u Velkých jezer na pomezí USA a Kanady se vytvoří takzvaná „explozivní cyklogeneze“ nebo „cyklónová bomba“, kdy velmi prudký pokles atmosférického tlaku způsobí silnou bouři. To vytvoří podmínky pro bouře doprovázené silným větrem a sněžením. Varují před bílou bouří.

Pro Buffalo ve státě New York meteorologové předpovídají sněhovou bouři, jaká se vyskytne jednou za generaci, provázenou nárazovým větrem o rychlosti až 105 kilometrů za hodinu. Hrozí proto rozsáhlé výpadky proudu. Starosta města Byron Brown vyzval obyvatele, aby neopouštěli domovy, a hokejová NHL odložila utkání mezi domácími Sabres proti týmu Tampa Bay Lightning. Během víkendu by v oblasti mohlo napadnout 0,6 až 1,2 metru sněhu, uvedl meteorolog Richard Otto.

Jak rychle mrazivé počasí přišlo, tak rychle by mělo ovšem skončit. „Bude to drastická změna oproti tomu, co jsme zažívali v poslední době,“ řekl meteorolog Alex Lamers. Podle něj je „neobvyklé vidět takový rozsah poklesu teploty v tak krátkém časovém období“.