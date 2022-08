Máme čas, počkáme si. Rusko ve vývoji války na Ukrajině sází na zimu a energetickou krizi

Ruský prezident Vladimir Putin zjevně sází na to, že chladná zima a s ní spojená energetická krize v Evropě by mu mohly poskytnout výhodu, píše agentura Reuters s odkazem na dva zdroje blízké Kremlu. Podle nich by Evropa mohla přesvědčit Ukrajinu k příměří za podmínek Moskvy.

Foto: Mikhail Metzel, Reuters Ruský prezident Vladimir Putin.