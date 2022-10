Lukašenko vyzrál na růst cen. Prostě to zakázal

„Od 6. října je zakázáno jakékoli zvyšování cen,“ zdůraznil po čtvrtečním zasedání Lukašenko. „Zapomeňte na to! K dnešnímu dni. Ne zítra, ale ode dneška. (…) A chraň bůh, aby někdo z účetního oddělení zpětně prováděl nějaké výpočty, přepočty,“ upozornil Lukašenko, ale neupřesnil, co přesně varováním míní.

Běloruský diktátor také důrazně varoval před uzavíráním podniků a odchody z trhu. „Nedej bože, aby nějaký obchod, nějaký úřad, nějaká jídelna a tak dále odešly. Nedej bože, aby opustily trh. Za to by se zodpovídaly,“ hřímal podle Belty Lukašenko.

Také vyzval státní zastupitelství a další úřady, aby tvrdě trestaly jakékoli porušování nařízení. Vládu vyzval, aby příslušnou vyhlášku o kontrole cen přijala nejpozději do 20. října, ač tedy diktátorovo nařízení o cenách platí už k 6. říjnu.

Vládě též poradil, aby ceny ještě snížila. „Znovu upozorňuji: je to politická záležitost! Není to ani ekonomický problém. Je to otázka života a smrti,“ cituje diktátora Belta.