Lukašenko taky vyhlásil mobilizaci. Na polích mu leží brambory

Zvláště upozornil na potřebu dokončit sklizeň brambor, cukrové řepy, kukuřice a lnu. „Zapomeňte na to, že je válka, někde se nedodržují sankce. Musíte vidět své okolí, své lidi. Musíte včas sklidit a připravit se na jarní setbu,“ prohlásil Lukašenko.

Zdůraznil, že v případě potřeby je nutné zapojit do sklizně i studenty, a to navzdory skutečnosti, že v některých vzdělávacích institucích v zemi je zakázáno do takových druhů práce je zapojovat. „Snažíme se nějak vychovat naše školáky, naše děti. Čím je budete vychovávat? Klábosením? Klábosením je nevychováš,“ uvedl.